Полицейского в СКО накажут за тонировку авто

Заместитель командира батальона департамента полиции будет наказан за подчиненных.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил о наказании полицейского, заместителя командира батальона патрульной полиции департамента полиции области по технической части за то, что его подчиненные ездили на тонированной служебной автомашине, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В блоге главы региона к нему обратился один из казахстанских общественников:

"Довожу до вашего сведения, что в Северо-Казахстанской области, в Петропавловске 19 апреля 2019 года на фото запечатлены сотрудники полиции на тонированной служебной автомашине марки Nissan госномер 323 KP 15. Нарушен принцип гласности и прозрачности работы госслужащих. Ботанов Жан Касымулы".

Аким области Кумар Аксакалов разобрался в ситуации. Он подтвердил, что полицейским нельзя ездить на патрульных машинах дорожно-патрульной полиции с тонировкой:

"Ваше обращение касательно сотрудников полиции на тонированной служебной автомашине марки Nissan госномер 323 КР 15 рассмотрено. 31 июля 2017 года (за исходящим номером 1-5-4-106/3009-И) было указание МВД о запрете эксплуатации патрульных машин дорожно-патрульной полиции, имеющих специальную цветографическую окраску, специальные световые и звуковые приборы, с нанесенными тонирующими покрытиями. За данную линию работы закреплен заместитель командира батальона департамента полиции СКО по технической части майор полиции Аргынов К.А., который в данный момент находится в очередном трудовом отпуске. По выходу из трудового отпуска за нарушения требований МВД майор полиции Аргынов К.А. будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Данный вопрос находится на контроле", — ответил Кумар Аксакалов

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