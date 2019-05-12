Информацию о взрывах в порту опровергли

Власти сообщили, что распространенная ранее информация о семи взрывах - фейк.

Власти эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ, опровергли информацию о прогремевших в воскресенье в порту взрывах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.

"Информационные сообщения о сильных взрывах, которые прогремели утром в порту, не соответствуют действительности, - приводит агентство заявление пресс-службы правительства эмирата. - Движение в порту осуществляется в обычном режиме".

Власти призвали СМИ опираться на "точные и надежные официальные источники".

Ранее в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники сообщил, что несколько взрывов прогремели в порту эмирата Эль-Фуджайра. По данным телестанции, огнем охвачены от семи до 10 нефтеналивных судов, а над портом замечены американские и французские военные самолеты.

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