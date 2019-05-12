Кокорин не будет отбывать срок в СИЗО

Работа в хозяйственном отделе СИЗО не привлекла футболиста, поэтому он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин не планирует воспользоваться возможностью отбыть оставшийся срок тюремного заключения в СИЗО, пишут "Известия" со ссылкой на адвоката Андрея Ромашова.

После того как судебное решение вступит в свою силу, Кокорин отправится отбывать наказание в колонии общего режима. Вариант остаться в следственном изоляторе, который допускается законом, спортсмена не интересует.

Согласно ч. 1 ст. 77 уголовно-исполнительного кодекса России, в случаях, если лица, осужденные впервые, должны отбыть наказание в колонии общего режима со сроком до пяти лет, они могут быть оставлены в следственном изоляторе для работы в хозяйственном отделе СИЗО.

Адвокат футболиста пояснил, что такая возможность у Кокорина действительно была, однако спортсмен решил ее не рассматривать и отказался от работ в хозотряде СИЗО.

— Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее, — пояснил Ромашов.

Александр Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года. Игрок "Зенита" попал туда после того, как 8 октября 2018 года вместе с другом Павлом Мамаевым устроил сразу две драки: сначала компания избила водителя телеведущей Первого канала, а затем напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове. Кокорин и Мамаев получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно.

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