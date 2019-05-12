Автобус сбил двух человек в столице

Перед этим он проехал на "красный".

Автобус проехал на красный свет и сбил двух пешеходов в Нур-Султане. ДТП произошло в воскресенье в 07:52 на проспекте Кабанбай батыра, передает ИА "NewTimes.kz".

По данным AstanaLRT, водитель автобуса маршрута №21 проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов, задев правой стороной переднего бампера.

Прибывшим на место сотрудником УАП был составлен протокол в отношении водителя автобуса, материалы дела направлены в органы дознания для вынесения процессуального решения. Водитель автобуса отстранен от занимаемой должности.

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