Автобус сбил двух человек в столице
Перед этим он проехал на "красный".
Фото : pixabay.com12 мая 2019, 20:31
Автобус проехал на красный свет и сбил двух пешеходов в Нур-Султане. ДТП произошло в воскресенье в 07:52 на проспекте Кабанбай батыра, передает ИА "NewTimes.kz".
По данным AstanaLRT, водитель автобуса маршрута №21 проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов, задев правой стороной переднего бампера.
Прибывшим на место сотрудником УАП был составлен протокол в отношении водителя автобуса, материалы дела направлены в органы дознания для вынесения процессуального решения. Водитель автобуса отстранен от занимаемой должности.
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