Биртанов поздравил казахстанских медсестер с профессиональным праздником

Специалисты сестринской службы на сегодня являются ценным ресурсом в деле укрепления и сохранения здоровья населения и обеспечения качественных и доступных медицинских услуг.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поздравил своих коллег с Международным днем медицинской сестры, передает Zakon.kz.

По его словам, в этом году Международный совет медицинских сестер проводит мероприятия под девизом «Здоровье для всех», что обозначает всеобщий охват услугами здравоохранения через первичную медико-санитарную помощь, где основным звеном достижения здоровья для всех являются медицинские сестры и братья.

- Специалисты сестринской службы играют ключевую роль в сфере охраны здоровья населения и без их участия невозможна деятельность ни одной организации практического здравоохранения. Поэтому стратегически мы должны ориентироваться на усиление роли сестринского персонала. На сегодня в нашей стране трудятся более 175 тыс специалистов среднего звена, что превышает количество врачей более чем в 2,3 раза, подготовка ведется 24 государственными и 56 частными медицинскими колледжами. Ежегодно, повышают квалификацию более 20 тыс специалистов. Эти цифры свидетельствует о том, что эффективность оказания медицинской помощи во многом зависит от профессионализма медицинских сестер и от модернизированной сестринской деятельности, — написал он на своей странице в Facebook.

- В Казахстане внедрена многоуровневая система подготовки специалистов сестринского дела, начиная от младшей медицинской сестры до магистра сестринского дела. Реализуются программы академического и прикладного бакалавриата по сестринскому делу, дающие возможность работающим медицинским сестрам получить высшее и послесреднее сестринское образование по ускоренным и гибким программам. Двадцать восемь медицинских колледжей республики получили статус Высших колледжей.

- Вместе с тем, начата работа над интеграцией деятельности медсестер — прикладных бакалавров в программы управления заболеваниями (ПУЗ) и патронажную службу. Сформированы пилотные сферы внедрения расширенного функционала прикладных бакалавров в стационарах и организациях ПМСП, — напомнил Биртанов

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