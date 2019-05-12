Александр Емельяненко задержан в Москве

Это не первые его проблемы с законом.

В Москве полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

После задержания спортсмена доставили в отдел полиции, где был составлен протокол.

В марте Емельяненко попал в Кисловодске в аварию и скрылся с места ДТП, однако сотрудникам ГИБДД удалось остановить его автомобиль. Боец, от которого "исходил стойкий запах алкоголя", заблокировал двери автомобиля и вел себя агрессивно. Из-за отказа от медицинского освидетельствования мировой суд назначил спортсмену штраф в 30 тысяч рублей (более 100 тысяч тг) и лишил прав на 1,5 года.

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