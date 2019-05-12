Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Александр Емельяненко задержан в Москве

Это не первые его проблемы с законом.

Фото : pixabay.com12 мая 2019, 20:51

В Москве полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

После задержания спортсмена доставили в отдел полиции, где был составлен протокол.

В марте Емельяненко попал в Кисловодске в аварию и скрылся с места ДТП, однако сотрудникам ГИБДД удалось остановить его автомобиль. Боец, от которого "исходил стойкий запах алкоголя", заблокировал двери автомобиля и вел себя агрессивно. Из-за отказа от медицинского освидетельствования мировой суд назначил спортсмену штраф в 30 тысяч рублей (более 100 тысяч тг) и лишил прав на 1,5 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты