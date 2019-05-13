Видео выступления Димаша в Москве появилось в Сети

Кудайберген выступил в Кремле.

Казахстанский певец Димаш КУдайберген выступил в Кремле, передает Zakon.kz.

Часть видео выложили на YouTube-канале певца. Весь концерт длился 2 часа 20 минут.

Сольный концерт прошел в Кремле в первый день Наурыза - 22 марта. В столицу России из 56 стран съехались поклонники неповторимого вокала.

Димаш пел на разных языках, пр этом композиции на казахском зал встречал флагом Казахстана, а после песни "Елім менің" (Моя страна) зрители подняли шары в виде сердец, подсвеченные фонариками.

Кроме того, казахстанец удивил и порадовал фанатов еще одним своим талантом: исполнил на домбре кюй Даулеткерея "Короглы".

Следующий сольный концерт Димаша пройдет 29 июня в Нур-Султане, а пока предлагаем насладиться двухчасовым шоу с уникальным вокалом, профессиональными хореографическими номера и спецэффектами.

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