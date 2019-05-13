Глава российского фотоагентства умер во время съемки репортажа

Ему было 65 лет.

Главный редактор петербургского агентства "Интерпресс" Александр Николаев умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает "Фонтанка".

Николаев вместе со своими коллегами работал на матче "Зенита" и "ЦСКА", прошедшего на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 12 мая. В какой-то момент фотографу стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть журналиста.

На сайте футбольного клуба "Зенит" отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Клуб также выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента.

Александр Николаев работал фотожурналистом в газетах "Моряк Балтики", "Смена" и "Час Пик". В 1997 году основал агентство "Интерпресс".

Источник: Лента.ру

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