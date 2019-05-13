Загадочное убийство из арбалета произошло в Германии
Жертвами стали две женщины и мужчинa.
Фото : Lino Mirgeler / www.pnp.de13 мая 2019, 06:59
Тройное убийство из арбалета произошло в немецком городе Пассау, передает Lenta.ru.
Жертвами стали две женщины и мужчинa. Они заселились в пансионат за день до убийства и планировали провести в этом месте три дня. На следующий день горничная обнаружила тела постояльцев в их номере.
На месте преступления полиция нашла два арбалета. Обстоятельства произошедшего, а также степень отношений между убитыми пока неизвестны. Прокуратура начала расследование.
В 2017 году британец Мартин Бонд совершил самоубийство с помощью арбалета. Погибшего нашли в квартире, где он жил. Рядом лежали фотографии его жены и дочери, а также несколько предсмертных записок.
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