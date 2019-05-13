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На юге Казахстана произошло землетрясение

Сведения об ощутимости нет

Фото : rossaprimavera.ru13 мая 2019, 07:37

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 13 мая в 05:20:56 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 552 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.5.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 70.16° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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