На юге Казахстана произошло землетрясение

Сведения об ощутимости нет

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 13 мая в 05:20:56 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 552 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.5.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 70.16° в.д.

Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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