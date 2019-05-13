На юге Казахстана произошло землетрясение
Сведения об ощутимости нет
Фото : rossaprimavera.ru13 мая 2019, 07:37
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 13 мая в 05:20:56 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 552 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.5.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 70.16° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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