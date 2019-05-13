Дожди с грозами, град, ветер - прогноз погоды на 13 мая в Казахстане

Большая часть страны находится под влиянием южного циклона.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 мая, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, большая часть Казахстана находится под влиянием южного циклона, в связи с чем на западе, северо-западе, востоке, юге республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град, на востоке – шквал, на юге – пыльная буря, на юго-западе – туман.

- В Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал. В Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области в горных районах – гроза, в Кызылординской области днем местами – пыльная буря. В Атырауской области местами ожидается гроза, днем местами – ветер 15-20 м/с. В Актюбинской области днем местами ожидаются гроза, ветер 18 м/с. В Костанайской области местами – гроза. В Мангыстауской области местами – туман, - говорится в сообщении.

В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в бассейнах рек Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2800 м) и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2600 м) в период 12-15 мая сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Прогноз погоды в Алматы: днем 23°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 17°, частично облачно.



Прогноз погоды на 13 мая.



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