ПРАВМЕДИА: Все, что вам нужно знать о всеобщем декларировании

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Дамы и господа!

16 мая в 11:00 часов приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Все, что нужно знать о всеобщем декларировании. Советы юристов".

Поговорим о том:

- кто и когда должен сдавать декларации;

- как правильно заполнить декларацию;

- как отразить в декларации наличные деньги и долги;

- какое имущество можно не декларировать;

- как платить подоходный налог по итогам декларирования;

- есть ли ответственность за отказ от декларирования и за недостоверность сведений.

Ведущие вебинара – юристы и адвокаты юридической компании "Suleiman&Partners" Жангельды Сулейманов, Станислав Лопатин, Динара Минисова, Илья Князев, Александра Гришина.

Для участия пройдите регистрацию.

Ждем ваши вопросы по теме.

Мероприятие полезно абсолютно всем гражданам Казахстана, ведь всеобщее декларирование не так уж далеко, как кажется. Начните готовиться заранее, а мы вам поможем!

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