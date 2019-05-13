Какой курс тенге по отношению к доллару ожидается на текущей неделе

Своим мнением о причинах колебания национальной валюты по отношению к доллару поделился эксперт-экономист.

Возможный валютный курс доллара и тенге на 13 -17 мая 2019 года спрогнозировал казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, биржевой курс нацвалюты на прошедшей неделе формировался в соответствии с прогнозными данными в узком валютном диапазоне 380 тенге. Основную роль в устойчивости курса нацвалюты сыграли внешние факторы.

- На фоне нарастания торгового конфликта между США и Китаем доллар США ослабел по отношению к другим валютам на 0,3%. Также поддержку национальной валюты оказали устойчивость нефтяных котировок и курса российского рубля, что обусловлено хорошими статистическими данными по товарным запасам нефти и нефтепродуктов в США. Отсутствие консенсуса в торговых переговорах и повышение пошлин в США на товары Китая спровоцировали распродажу активов на мировых фондовых рынках, что явилось сдерживающим фактором росту нефтяных котировок, – написал Арман Байганов.

По его мнению, учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут оказывать влияние следующие обстоятельства:

1) Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 10 мая, количество нефтяных буровых установок в течение недели сократилось в количестве 2 единиц. Наряду с этим объем добычи нефти в США впервые за последний месяц сократилось на 100 тыс. баррелей в сутки, что свидетельствует о влиянии отложенного эффекта сокращения буровой активности в нефтяной отрасли в предыдущие месяцы. Поддержку стоимости нефти также оказывает сокращение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в Казахстане в связи с проводимым плановым ремонтом на крупнейших месторождениях Кашаган и Тенгиз и снижение объемов добычи в странах соглашения ОПЕК. Основываясь на данных факторах, стоимость нефти на предстоящей неделе прогнозируется в пределах 70-72 долларов за баррель Brent в сторону повышения;

2) Нарастание торгового конфликта между США и Китаем будет способствовать ослаблению американской валюты по отношению к другим валютам, что является положительным фактором для курса тенге.

- Основываясь на сложившихся вышеуказанных факторах, биржевой курс нацвалюты на предстоящей неделе будет в пределах 379-380 тенге за доллар в сторону укрепления, – считает экономист.

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