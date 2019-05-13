Стоит ли вкладывать свои деньги в биткоин

Чем обусловлен нынешний рост стоимости криптовалюты и как долго это может продлиться.

Своим мнением о том, почему дорожает криптовалюта и стоит ли вкладывать в нее реальные деньги, поделился на своей странице в Instagram казахстанский экономист Арман Байганов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет эксперт, пока Дональд Трамп примеряет на себе роль "мирового финансового полицейского", провоцируя торговый конфликт с Китаем, разрушая принципы свободной торговли всемирной торговой организации, тем временем криптовалюта биткоин, получив "второе дыхание", в воскресенье 12 мая достигла своей исторической (в 2019 году) отметки 6 900 долларов.

По мнению экономиста, возникновение "ралли" на рынке криптовалют обусловлено несколькими причинами:

1) неопределенность в торговых отношениях между двумя мировыми державами (США, Китай) обвалила фондовые рынки, тем самым спровоцировав бегство капитала в другие альтернативные источники инвестирования (криптовалюта, золото);

2) санкционная политика западных стран в отношении России, Венесуэлы, Северной Кореи способствует поиску других альтернативных неподконтрольных платежных систем, коей являются криптовалюты;

3) высокий спрос на криптовалюту обусловлен отсутствием регулирования со стороны государственных органов и возможностью сокрытия доходов с сомнительным происхождением.

- Нынешний рост стоимости биткоина весьма сомнителен, в случае разрешения торгового конфликта между США и Китаем ожидается глубокая коррекция. Следует помнить, что криптовалюты ничем не обеспечены и их можно приравнивать к финансовой пирамиде с печально известным исходом..., – резюмировал экономист.

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