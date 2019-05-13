Рой Джонс-младший посетит бой Шарипова - Куценко

Он будет выводить на бой и секундировать Куценко.

Легендарный боксер Рой Джонс-младший посетит реванш казахстанки Фирузы Шариповой с россиянкой Юлией Куценко в Екатеринбурге, передает Zakon.kz.

Более того, он будет выводить на бой и секундировать Куценко, которая представляет его промоутерскую компанию RJJ Boxing Promotions, Этот бой пройдет в рамках крупного боксерского шоу, которым завершится Международный боксерский форум 16 июня.

Первый бой Шариповой против Куценко прошел 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. Он получился ярким, зрелищным и очень напористым. Победу отдали Шариповой, но Куценко считает, что у нее есть все шансы победить в реванше. Казахстанка, в свою очередь, уверена в собственной победе.

Второй Международный боксерский форум соберет глав всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах. В знаковом мероприятии примут участие ведущие спортсмены со всего мира, олимпийские чемпионы по боксу, чемпионы мира, промоутеры, менеджеры, боксерские функционеры и звезды шоу-бизнеса.

Альберт Ахметов

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