Нигматулин: Совещание спикеров парламентов Евразии состоится в Нур-Султане

Мероприятие пройдет 23-24 сентября.

13 мая в Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и полномочного посла Ливанской Республики в Казахстане Жискара Эл Хури, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Собеседники обсудили актуальные вопросы казахстанско-ливанского сотрудничества, в т.ч. и на межпарламентском уровне.

Как отметил спикер мажилиса, Ливан – важный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и отношения между двумя странами развиваются в духе конструктивного диалога и взаимопонимания.

Особое внимание в ходе беседы уделено теме укрепления глобального мира и безопасности. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что этим вопросам, приоритетность которых заложена Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, наша страна всегда придает большое значение. Вкладом Казахстана в обеспечение международной безопасности, по словам председателя Мажилиса, является и предоставление площадки для переговоров по сирийскому урегулированию, и участие в Ливане казахстанского миротворческого контингента в миссии ООН по поддержанию мира.

Говоря о взаимодействии между казахстанскими и ливанскими парламентариями, Нурлан Нигматулин выразил заинтересованность в его развитии. По словам председателя Мажилиса, укреплению межпарламентского партнерства будет способствовать участие делегации Национальной Ассамблеи Ливана в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии на тему: "Большая Евразия Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится в Нур-Султане 23-24 сентября, а также обмен визитами на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству.

В свою очередь посол Ливана, говоря о казахстанско-ливанских отношениях, отметил, что они находятся на высоком уровне, и выразил готовность Ливана и в дальнейшем их расширять. По словам Жискара Эл Хури, Ливан высоко ценит миротворческие инициативы Казахстана и вклад нашей страны в укрепление международной безопасности.

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