Назначен руководитель Департамента госдоходов Нур-Султана

Им стал Кулмуханбет Исаков.

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев 13 мая представил коллективу Департамента государственных доходов столицы Кулмуханбета Исакова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

Приказом первого заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК от 8 мая 2019 года он назначен руководителем Департамента государственных доходов по г. Нур-Султан.

Исаков Кулмуханбет Мырзахметович, 1969 года рождения, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1992 году.

Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Алматинской области, руководителем Департамента государственных доходов по Алматинской области. С 2017 года по настоящее время руководитель Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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