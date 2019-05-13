Двое детей провалились в траншею в Экибастузе: мальчик едва не погиб

Одного мальчика вытащили, а второго мальчика не было видно, так как сильно засыпало землей.

Павлодарский полицейский спас из завала 8-летнего ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

Участковый инспектор полиции ОМПС УП г. Экибастуза старший лейтенант полиции Касумов Тахир, при проведении обхода административного участка, получив вызов о том, что во дворе дома № 105 по ул. Машхур Жусупа двое детей провалились в траншею, незамедлительно поспешил на место происшествия.

Прибыв на место, Тахир увидел, что ребенка засыпало землей в траншее. Не теряя драгоценного времени, ведь счет шел на секунды, Тахир спустился вниз и стал откапывать землю руками, не рискуя откапывать грунт лопатой, так как была вероятность нанесения по неосторожности травмы ребенку. Приложив все силы, действуя как можно быстро и оперативно, полицейский, раскопав грунт глубиной одного метра, руками нащупал спину мальчика. Тахир сразу же принялся раскапывать голову ребенка. Вытащив ребенка из-под завала, осторожно положил на спину, вычистил с ротовой полости землю. Мальчик не подавал признаков жизни. Положив его на колено, Тахир начал делать ему искусственное дыхание и массаж сердца, после чего мальчик задышал, - сообщили в полиции.

Затем передал пострадавшего прибывшим на место работникам скорой медицинской помощи. Дети были госпитализированы в больницу г. Экибастуз.

Как установлено, несовершеннолетние 2011 и 2012 года рождения, играясь на насыпи траншеи по ул. Машхур Жусупа, упали в яму глубиной около 2,5 метра и были засыпаны землей.

К расположенной рядом АЗС прибежал маленький мальчик и попросил помощи у кассира, пояснив, что двое его друзей упали в яму. Ее муж сразу же сообщил о случившемся в полицию. Одного мальчика они вытащили, а второго мальчика не было видно, так как сильно засыпало землей.

Благодаря четким и оперативным действиям старшего лейтенанта полиции Касумова Тахира и своевременно оказанной первой медицинской помощи, мальчик был спасен.

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