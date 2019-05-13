В Аргентине объявили 48-часовой траур в связи с убийством депутата

Задержаны все подозреваемые.

Аргентинский депутат Эктор Оливарес, раненый недалеко от конгресса в центре Буэнос-Айреса утром 9 мая, скончался в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на министра безопасности страны Патрисия Бульрич.

- Глубоко сожалею в связи со смертью депутата Эктора Оливареса. Мои соболезнования его родным и друзьям. Убийцы и их соучастники должны заплатить за эти преступления, - написала министр в Twitter.

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил 48-часовой национальный траур в связи с кончиной парламентария.

Депутат от аргентинской провинции Рьоха Эктор Оливарес был ранен тремя выстрелами недалеко от конгресса в центре Буэнос-Айреса утром 9 мая, сопровождавший его чиновник Мигель Марсело Ядон убит. Депутат все эти дни находился в больнице в критическом состоянии с ранением брюшной полости.

По информации korrespondent.net, злоумышленник находился в автомобиле и полчаса ждал депутата и его сотрудника. Он совершил 13 выстрелов. Полиция подозревает в покушении некоего Хуана Хесуса Фернандеса. Уже арестован его зять Рафаэль Кано Кармон.

- Гипотеза о политическом мотиве теряет силу и растет подозрение в личной мести Ядону, – говорится в сообщении.

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