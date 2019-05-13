В Казахстане пройдут Всемирные игры боевых искусств

Ранее инспекционная комиссия осталась довольна спортивной и прочей инфраструктурой столицы Казахстана.

Всемирные игры боевых искусств-2021 пройдут в столице Казахстана. Об этом стало известно на конгрессе Глобальной Ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) который прошел в австралийском городе Голд Кост, передает Zakon.kz.

Генеральный секретарь Ассоциации боевых искусств Казахстана Аманкулов Фархат и Президент GAISF Рафаэль Чиулли подписали соответствующее соглашение. Столица РК была одним из 4-х городов, желающих принять эти мультиспортивные соревнования.

Ранее инспекционная комиссия осталась довольна спортивной и прочей инфраструктурой столицы Казахстана.

Отметим, Всемирные игры боевых искусств - это мультиспортивные соревнования между представителями спортивных единоборств. Первые игры состоялись в 2010 году в Китае. В программу игр входят: муай-тай, бокс, айкидо, самбо, сават, каратэ, джиу-джитсу, таэквондо, у-шу, кендо, сумо, фехтование, борьба и кикбоксинг. Заметно, что часть из этих видов спорта - олимпийские. В 2013 году Всемирные игры боевых искусств прошли впервые в СНГ - соревнования принимал российский Санкт-Петербург.

Альберт Ахметов

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