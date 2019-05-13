В Степногорске остановили огонь на мусорной свалке

На сегодня удалось сократить площадь задымления с 3000 кв.м до 700 кв.м.

В Степногорске возгорание полигона твердо-бытовых отходов остановлено, передает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу акимата Степногорска.

1 мая загорелся полигон твердо-бытовых отходов в Степногорске. Компания ТОО "Курылыс МТК", обслуживающая полигон, вместе со специализированной пожарной частью ДЧС Акмолинской области провели мероприятия по локализации и недопущению распространения огня за пределы полигона. Возгорание было ликвидировано на следующий день.

Однако, как сообщили в акимате города, из-за химических процессов внутри ТБО и завозимого мусора возгорание возобновилось.

Для ликвидации возгорания по поручению акима области Ермека Маржикпаева на месте развернут оперативный штаб под руководством заместителя Аскар Муратулы , задействовано 32 единицы техники.

- На сегодня удалось сократить площадь задымления с 3000 кв.м до 700 кв.м. Основные очаги возгорания планируется ликвидировать сегодня к 14.00. В дальнейшем будет осуществляться окарауливание, проливка и ликвидация мелких очагов возгорания, - сообщил аким города Еркебулан Баяхметов.

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