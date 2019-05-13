Женщина пыталась спрыгнуть на ж/д пути в Сарыагаше

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

В Туркестанской области полицейские спасли молодую женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Сарыагашский РОП поступило сообщение о том, что на территории ж/д вокзала Сарыагаш женщина хочет спрыгнуть с пешеходного моста, проходящего над железной дорогой.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские заметили на мосту женщину, которая уже перелезла через перила, и приняли оперативные меры. Отвлекая женщину разговорами, стражи порядка схватили несостоявшуюся самоубийцу и перенести на безопасное расстояние.

Жительнице Сарыагаша оказали медицинскую и психологическую помощь, а после передали родственникам.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Руководство Сарыагашского РОП выразило благодарность сотрудникам полиции: старшему лейтенанту Рустему Райымбекову, лейтенантам Аману Нурканату и Хасану Абилдеру за оперативность и профессионализм при спасении женщины от суицида.

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