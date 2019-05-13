Две смерти в ДТП: виновника приговорили к пяти годам

Осужденный должен будет выплатить моральную компенсацию в пользу потерпевшего Кирпичникова Д.А. в размере 1 млн, в пользу погибших женщин 5 млн.

30 апреля Уральский городской суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП, которое произошло в январе 2019 года, передает Zakon.kz.

Вечером 19 января Кабылгалиев ехал за рулем не своего Lexus LX 470 по трассе Уральск-Атырау, будучи лишенным водительского удостоверения, и перевозил 750 кг рыбы. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora.

В аварии погибли два человека: Кирпичникова Г.Н. и Шурыгина С.П, находившиеся в Lada Priora. За рулем этого автомобиля был Кирпичников Д.А., который получил тяжелые травмы: разрыв печени (началось внутреннее кровотечение, перед операцией в брюшной полости было уже 1,5 литра крови), перелом тазобедренной кости, перелом ребер.

По словам дочери погибшей Кирпичниковой, в Lexus находился еще один человек Даутов Б.Н.

30 апреля уральский городской суд приговорил Кабылгалиева Т.А. признать виновным по статье 345 ч.4 УК РК и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления авто сроком на 7 лет.

Помимо этого, осужденный должен будет выплатить моральную компенсацию в пользу потерпевшего Кирпичникова Д.А. в размере 1 млн, в пользу погибших женщин 5 млн.

Однако пострадавшая сторона с приговором не согласна.

- За все это время (прошло 3,5 месяца) семья виновного, как и сам Кабылгалиев, ни разу не попросили прощения ни у меня, ни у моей семьи. Не было ни материальной поддержки, ни моральной. За все 5 заседаний Кабылгалиев ни слова нам не сказал, в зале суда чувствовал себя как дома, смеялся, разговаривал с женой и родственниками, шутил, - сказала дочь погибшей женщины.

По ее словам, все причастные к этому делу, а именно: Измуханов Малик - хозяин автомобиля Lexus, Жангиров Жумабек - продавец рыбы, Кабылгалиев и Даутов в зале суда давали ложные показания, у всех четырех они расходились.

- С решением суда я не согласна. Это минимальный срок. По закону предусматривается от 5 до 10 лет лишения свободы. Объяснили это тем, что то, что он был лишен прав, не является отягчающим обстоятельством, но при этом есть смягчающие обстоятельства: у него осталась семья и двое детей и то, что он раскаивается, - сказала девушка.

По возмещению морального ущерба была удовлетворена лишь малая часть запрашиваемой, материальную часть не удовлетворили, дело будет направлено на рассмотрение в гражданский суд.

Асема Тунгушбаева

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