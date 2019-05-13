Еще в трех областях сменили начальников налоговых органов

Сам председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Марат Султангазиев представил коллективу Департамента государственных доходовпо Акмолинской области.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о смене руководителей Департаментов госдоходов еще в трех областях, передает Zakon.kz.

13 мая 2019 года, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев представил коллективу Департамента государственных доходов по Павлодарской области

Айнабекова Бауыржана Казбековича.

Айнабеков Бауыржан Казбекович, 1971 года рождения, казах, образование высшее.

Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1994 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области и городу Алматы.

Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Алматинской области, руководителем Департамента государственных доходов по Восточно - Казахстанской области. С 2018 года по настоящее время руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом Первого заместителя Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года № 423-л/с назначен и.о. руководителя Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Сам председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Марат Султангазиев представил коллективу Департамента государственных доходов

по Акмолинской области Ануарбекова Шынгыса Алибековича.

Ануарбеков Шынгыс Алибекович, 1979 года рождения, казах,

Образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1998 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по городу Алматы, Департамента государственных доходов по Костанайской области. С 2015 года по настоящее время руководитель Управления камерального контроля, затем дистанционного мониторинга Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №426-л/с назначен руководителем Департамента государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Умирзак Бейспеков представил коллективу Департамента государственных доходов по Карагандинской области Оркашбаева Кайрата Мурзасалыковича.

Оркашбаев Кайрат Мурзасалыкович, 1974 года рождения, казах,

Образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1998 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Костанайской области. Работал заместителем руководителя Налогового департамента Костанайской области.

С 2014 года по настоящее время работал заместителем руководителя Налогового департамента Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан- Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года

№429-л/с назначен руководителем Департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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