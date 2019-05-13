Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

9-летняя казахстанка стала "Маленькой Мисс Вселенная 2019"

В конкурсе участвовали представители из 35 стран мира: Австралии, Филлипин, Таиланда, Румынии, Нидерландов, Вьетнама, Индии, стран СНГ, ближней и средней Азии, стран Африки и Латинской Америки.

Фото : Anazhankhanum13 мая 2019, 14:12

Юная жительница столицы стала победительницей детского конкурса красоты, передает Zakon.kz.

9-летняя девочка из города Нур-Султана Азат Анажан-Ханум выиграла гран-при международного конкурса Little Miss&Mister Universe 2019 (Маленькая Мисс и Мистер Вселенная 2019).

Мероприятие проходило в Грузии, в городах Тбилиси и Батуми.

В конкурсе участвовали представители из 35 стран мира: Австралии, Филлипин, Таиланда, Румынии, Нидерландов, Вьетнама, Индии, стран СНГ, ближней и средней Азии, стран Африки и Латинской Америки.

Учится в третьем классе средней школы №81 в Нур-Султане.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты