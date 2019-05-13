9-летняя казахстанка стала "Маленькой Мисс Вселенная 2019"

В конкурсе участвовали представители из 35 стран мира: Австралии, Филлипин, Таиланда, Румынии, Нидерландов, Вьетнама, Индии, стран СНГ, ближней и средней Азии, стран Африки и Латинской Америки.

Фото : Anazhankhanum

Юная жительница столицы стала победительницей детского конкурса красоты, передает Zakon.kz. 9-летняя девочка из города Нур-Султана Азат Анажан-Ханум выиграла гран-при международного конкурса Little Miss&Mister Universe 2019 (Маленькая Мисс и Мистер Вселенная 2019). Мероприятие проходило в Грузии, в городах Тбилиси и Батуми. В конкурсе участвовали представители из 35 стран мира: Австралии, Филлипин, Таиланда, Румынии, Нидерландов, Вьетнама, Индии, стран СНГ, ближней и средней Азии, стран Африки и Латинской Америки. Учится в третьем классе средней школы №81 в Нур-Султане.

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