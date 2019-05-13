Организатора группового изнасилования своей девушки экстрадировали из Бишкека

Его подельник уже был осужден.

Кыргызстан выдал Казахстану подозреваемого в изнасиловании астанчанки, передает Zakon.kz.

- Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина Республики Казахстан Абылкасымова Ш.К., совершившего особо тяжкое преступление, - сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.

Абылкасымов, находящийся в межгосударственном розыске за совершение группового изнасилования, был задержан 5 марта 2019 года в селе Аламудун Чуйской области. 6 мая он был передан компетентным органам Республики Казахстан.

В июне 2017 года астанчанка Саина Раисова была изнасилована двумя мужчинами в Астане. Она была обманным путем приглашена в гости к своему бывшему парню Абылкасымову Шокану, который якобы хотел с ней помириться после длительной ссоры, но на самом деле запланировал изнасилование со своим другом. Девушка выпрыгнула с третьего этажа. Она получила множественные травмы, переломы и была экстренно прооперирована. Одного насильника поймали и посадили. Абылкасымов подался в бега.

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