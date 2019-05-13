Один из погибших в авиакатастрофе в Шереметьево раньше жил в Казахстане

По версии друзей, у юноши был шанс выжить, но он остался в салоне, чтобы спасать жизни других.

Среди погибших в авиакатастрофе в Шереметьево оказался 23-летний дагестанец, мичман военного корабля Навруз Искандеров, ранее проживавший в Казахстане, передает портал "Кавказ.Реалии".

Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал оказать финансовую помощь родным погибшего Навруза. К сожалению, у Навруза не осталось родителей. Отец умер, когда ему еще не было года, а матери не стало пару лет назад - онкология.

- Отец парня – казах (семья вначале жила в Казахстане). Мать – кумычка из селения Усемикент Каякентского района Дагестана. Переехала с сыном на родину, - говорится в сообщении.

До трагедии в Шереметьево Навруз успел некоторое время побывать на родине: сделал операцию на нос, вылечил зубы, получил права на вождение автомашины, вспоминает его друг Шамиль. Доехав до Москвы, Навруз прислал ему сообщение с поздравлением о начале месяца Рамадан.

- Он никогда бы не смотрел спокойно на то, как погибают люди, - отметил друг Шамиль Исмаилов. Он уверен, что Навруз Искандеров не использовал шанс выжить и остался в салоне, чтобы вытаскивать людей до последнего.

По информации Lada.kz, дальняя родственница Навруза вылетела из Жанаозена в Дагестан, чтобы проститься с парнем.

5 мая вечером в московском аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа - самолет Sukhoi Superjet-100 "Аэрофлота", который должен был выполнить рейс в Мурманск, через полчаса после вылета запросил экстренную посадку, в ходе которой произошел пожар. По информации Следственного комитета из 78 человек (73 пассажира и пять членов экипажа), которые находились на борту лайнера - погибли 41 человек.

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