Назарбаев: Необходимо обеспечить экологическую безопасность
Елбасы акцентировал внимание на вопросах внедрения передовых технологий в сфере переработки ТБО и привлечения инвесторов в данную отрасль.
Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.
В ходе посещения Первому Президенту Казахстана была представлена информация по основным направлениям работы Центра в сфере развития зеленой экономики и обеспечения безопасности окружающей среды.
Елбасы Назарбаеву был презентован прототип цифровой площадки, объединяющей информацию о потенциале ветровых, солнечных, гидро- и геотермальных ресурсов, расположении полигонов ТБО и биомассы.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость обеспечения экологической безопасности и развития возобновляемых источников энергии в стране.
Елбасы акцентировал внимание на вопросах внедрения передовых технологий в сфере переработки ТБО и привлечения инвесторов в данную отрасль.
Первый Президент Казахстана также ознакомился с рядом проектов и перспективными разработками казахстанских вузов в сфере возобновляемых источников энергии.
НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" (IGTIC) был создан в апреле 2018 года на базе инфраструктуры и наследия выставки "Астана – ЭКСПО 2017".
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