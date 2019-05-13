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Назарбаев: Необходимо обеспечить экологическую безопасность

Елбасы акцентировал внимание на вопросах внедрения передовых технологий в сфере переработки ТБО и привлечения инвесторов в данную отрасль.

Фото : пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы13 мая 2019, 14:48

Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

В ходе посещения Первому Президенту Казахстана была представлена информация по основным направлениям работы Центра в сфере развития зеленой экономики и обеспечения безопасности окружающей среды.

Елбасы Назарбаеву был презентован прототип цифровой площадки, объединяющей информацию о потенциале ветровых, солнечных, гидро- и геотермальных ресурсов, расположении полигонов ТБО и биомассы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость обеспечения экологической безопасности и развития возобновляемых источников энергии в стране.

Елбасы акцентировал внимание на вопросах внедрения передовых технологий в сфере переработки ТБО и привлечения инвесторов в данную отрасль.

Первый Президент Казахстана также ознакомился с рядом проектов и перспективными разработками казахстанских вузов в сфере возобновляемых источников энергии.

НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" (IGTIC) был создан в апреле 2018 года на базе инфраструктуры и наследия выставки "Астана – ЭКСПО 2017".


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