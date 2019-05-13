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В Алматы участок улицы Гоголя перекроют в связи с ремонтом

Жителей и гостей города во избежание заторов просят скорректировать свой маршрут заранее.

Фото : 7news.kz13 мая 2019, 14:57

В Алматы в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на улице Гоголя участок дороги от ул. Байтурсынова до ул. Сейфуллина с 13 мая 23:00 ч. по 14 мая 06:00 ч. будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

- Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.


Ответственным за проведение дорожно-ремонтных работ является подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс".


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