Алина Кабаева родила двойню

Имена двойняшек и их параметры держатся в строжайшем секрете.

7 мая 36-летняя Алина Кабаева стала мамой двойняшек в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. За знаменитостью ухаживали самые лучшие врачи клиники, передает Dom2Life.ru.

По информации портала, гимнастка родила двоих сыновей. В то время, как Кабаева находилась в клинике, весь четвертый этаж, на котором она жила в ВИП-палате, переселили в другие комнаты. На этаже дежурили многочисленные охранники, которые строго следили за тем, чтобы ни один посторонний не появился в коридоре.

Имена двойняшек и их параметры держатся в строжайшем секрете, впрочем, как и в принципе их появление на свет.

О личной жизни спортсменки ходит немало слухов, равно как и о том, есть ли у нее дети или нет. Однако сама Кабаева в одном из интервью заявляла, что в ближайшие годы не планирует становиться мамой, поскольку намерена посвятить себя работе. 12 мая звезде спорта исполнилось 36 лет, и ее наследники стали лучшим подарком на день рождения.

Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

12 апреля 2008 в издании "Московский корреспондент" вышла статья о предстоящей свадьбе Кабаевой с Владимиром Путиным. Эту новость перепечатали Spiegel, Stern, Die Welt, Die Presse. Пресс-секретарь Кабаевой Овчинникова сообщила, что Кабаева комментировать данную новость не будет, и потребовала у газеты напечатать опровержение. 18 апреля на Сардинии Путин на пресс-конференции в ответ на вопрос о публикации в "Московском корреспонденте" сказал, что в этой истории "нет ни одного слова правды".

По информации газеты "Нойе Цюрихер Цайтунг", в марте 2015 года в VIP-клинике Святой Анны (Соренго, кантон Тичино, Швейцария) родила ребенка. Пресса особо отметила, что опровержения со стороны Алины не последовало.

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