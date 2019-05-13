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Жестокое убийство мужчины раскрыто в Алматинской области

На теле жертвы судебные эксперты насчитали более 20 ножевых ранений.

Фото : Bash.News13 мая 2019, 15:31

Полицейские Алматинской области задержали ранее судимого 38-летнего алматинца, подозреваемого в убийстве своего знакомого, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в поселке Панфилов Талгарского района, где в ночь с 11 на 12 мая в местном мебельном цехе произошло убийство неизвестного мужчины. Прибывшие по вызову полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. Личность потерпевшего пока не установлена. На теле жертвы судебные эксперты насчитали более 20 ранений, нанесенных кухонным ножом.

- Выяснилось, что подозреваемый работает в мебельном цехе, где вечером 11 мая распивал спиртное со своим знакомым, которого он якобы встретил на местном рынке. В итоге между мужчинами возникла ссора, завершившаяся убийством. Установлено, что задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и хулиганство, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

В пресс-службе дополнили, что подозреваемый в убийстве мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания районной полиции. По факту начато расследование. Изъятый с места происшествия нож приобщен к материалам уголовного дела.


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