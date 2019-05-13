Эксперты обсудят роль государства в развитии венчурного капитала

Мероприятие пройдет 16 мая.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" в рамках XII Астанинского экономического форума проводит сессию, посвященную обсуждению роли государства в развитии венчурного капитала.

Сегодня, основываясь на успешный международный опыт, Казахстан делает важный шаг в направлении развития своей инновационной экосистемы и международной конкурентоспособности, запуская свой первый венчурный фонд фондов - АО "QazTech Ventures".

В работе сессии примут участие Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Адиль Нургожин, Председатель Правления АО "QazTech Ventures" Марат Омаров. Кроме того, запланировано выступление зарубежных венчурных инвесторов: Ган Фон Джека (Gan Fong Jeck) - Управляющего директора "Jubilee Capital Management", сингапурской компании, которая осуществляет венчурные инвестиции в Китае и США); доктора Пун-Ардж Чайратана (Pun-Arj Chairatana) - Исполнительного директора "National Innovation Agency of Thailand", агентства-пионера Таиланда в области развития и управления инновациями; Эдвина Чоу (Edwin Chow) - заместителя гендиректора в Enterprise Singapore,сингапурского национального агентства по поддержке и продвижению бизнеса, а также Джеймса Тана (James Tan) - управляющего партнера в Quest Ventures, ведущего китайского фонда для технологических компаний. Модератором сессии является Тадеус Ко (Thaddeus Koh) - со-основатель и директор e27 Singapore, компании занимающейся организацией мероприятий и освещением технологического предпринимательства в Южно-Восточной Азии.

На сессии будут обсуждены такие вопросы, как роль государства в развитии индустрии венчурного финансирования, успешный опыт Сингапура и Кореи в развитии венчурной индустрии, а также выработаны рекомендации по выбору оптимальной стратегии венчурного инвестирования для Казахстана.

Дата и время проведения: 16 мая 2019, 16:30.

Место проведения: Конгресс-центр, зал № 5 "Пекин".

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