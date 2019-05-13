Сергей Завилейский: Для Фирузы реванш с Куценко - самый сложный бой в карьере

На форуме будут присутствовать президенты всех ведущих боксерских организаций, телетрансляция будет вестись на весь мир.

Менеджер казахстанской спортсменки Фирузы Шариповой, выступающей в профессиональном боксе, Сергей Завилейский прокомментировал предстоящий реванш с россиянкой Юлией Куценко на Международном боксерском форуме, передает Zakon.kz.

Предстоящий Международный боксерский форум - самое масштабное мероприятие, в котором Фируза когда-либо участвовала, хотя она выступала на многих крупных событиях. По словам Завилейского, ее дебют должен был состояться на крупнейшем вечере бокса в андеркарде Поветкин - Уайлдер, но в связи с отменой этого боя Фируза дебютировала на том же шоу, где главным стал объединительный поединок за два чемпионских титула Лебедев - Рамирес. Она выступала на одном ринге с чемпионами мира Дмитрием Биволом, Умаром Саламовым, Дмитрием Кудряшовым, Исой Акбербаевым.

- Для Фирузы этот бой станет самым сложным в карьере. Он будет намного сложнее, чем первый, потому что перед боем в Санкт-Петербурге Юлия только начала работать с командой Роя Джонса-младшего. Сейчас она уже продолжительное время работает с очень профессиональной командой, которая готовит ее на высочайшем уровне. Думаю, что мы увидим совсем другую Юлию Куценко - намного сильнее, чем она была в сентябре прошлого года. К тому же Рой Джонс сам будет выводить ее на этот бой, что придаст дополнительной мотивации. Но несмотря на это наша команда делает все для того, чтобы привести Фирузу к победе. Мы понимаем, что во время этого мероприятия она покажет себя на весь мир. На форуме будут присутствовать президенты всех ведущих боксерских организаций, телетрансляция будет вестись на весь мир. Это знаковое событие станет определенным рубежом в карьере Фирузы. И в случае победы это отразится на имидже всего Казахстана. В данный момент мы работаем над тем, чтобы на кону стояли максимально высокие титулы, - рассказал Сергей Завилейский.

Международный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня. Личное участие уже подтвердили президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пипплз, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель и президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса. В этом событии примут участие ведущие спортсмены со всего мира, олимпийские чемпионы по боксу, чемпионы мира, промоутеры, менеджеры, боксерские функционеры и звезды шоу-бизнеса.

Альберт Ахметов

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