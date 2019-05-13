США и Сирийские демократические силы помогли провести операцию Жусан-2

Дети и женщины были размещены в реабилитационный центр близ Актау.

Гуманитарная акция Жусан-2 была проведена при поддержке США и Сирийских демократических сил. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Эта гуманитарная операция была прежде всего направлена на спасение наших граждан, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов, а также в целях того, чтобы дать детям - гражданам РК жить и развиваться в мирных условиях. Что касается участников террористической деятельности и незаконных боевых действий, они будут привлечены к уголовной ответственности по мере доказательства их причастности к преступлениям в соответствии с законодательством. Данная гуманитарная акция была осуществлена при логистической поддержке и в целом поддержке США, важную роль в этом проекте сыграли Сирийские демократические силы, - сообщил Ашикбаев.

Ранее глава департамента КНБ Бахытбек Рахимбердиев сообщил, что 20 возвращенных из Сирии казахстанцев были задержаны по подозрению в причастности к террористической организации ДАИШ.

Дети и женщины были размещены в реабилитационный центр близ Актау. На сегодня проводится их медицинское обследование, дополнительно с ними работают психологи, теологи, восстанавливаются документы.

10 мая президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в период с 7 по 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Президент напомнил, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена.

В начале 2019 года сообщалось, что казахстанские спецслужбы вернули 47 граждан страны на родину из зоны боевых действий в Сирии.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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