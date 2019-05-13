В чем нуждается левый берег Нур-Султана

Левый берег комфортен для автомобилистов, но пешеходам там сложно - отсутствуют тротуары и большие дистанции.

Руководитель центра урбанистики столицы Асхат Садуов рассказал о планах по дальнейшему благоустройству левого берега города, передает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо левому берегу Нур-Султана, Садуов отметил, что нужно делать более компактную застройку, сетка улиц должна быть более мелкой.

- Если анализировать правый и левый берег, на левом берегу кварталы в 1,5 раза больше, чем на правом, соответственно, нарушен человеческий масштаб. Чтобы была пешеходная доступность, кварталы должны быть примерно в среднем 100 на 100 метров, - сказал глава центра урбанистики.

Говоря о проблеме парковок, он сообщил, что необходимо ужесточить правила парковки на улицах, сделать платной.

- Существуют паркинги, у нас в нормативах есть конкретный регламент по обеспечению парковочными пространствами для квартир, и проблема в том, что паркинги простаивают, они пустуют, а уличная бесплатная парковка полная. Нужно ужесточать условия парковки на улице и делать их платными, как во всех мегаполисах. Если мы будем постоянно улучшать транспортную инфраструктуру, с точки зрения личного автотранспорта, то мы просто захлебнемся в пробках, - считает Садуов.

Также он предлагает развивать общественный транспорт.

- Сейчас мы разрабатываем новый документ, раньше главным документом в городе был Генеральный план, сегодня у нас большие ожидания от нового формата – это "Мастер-план города Нур-султан-2030". Он в разработке, - сообщил спикер.

Принять его планируют к 2020 году.

Перечисляя планируемые изменения Садуов озвучил следующее: должно быть больше мостов, улицы должны быть комфортными для пешеходов, прифасадная часть должна быть очень широкая, должен быть променад, чтобы бизнес там работал.

Садуов рассказал, что сейчас идет работа над мкр. Жастар. Причем большую роль играет вовлечение общественности - был опрошен практически каждый подъезд, чтобы учесть мнение людей.

- Само благоустройство, мы хотим добавить туда пешеходных улиц, чтобы была какая-то система ориентирования, чтобы люди понимали, как сквозь этот микрорайон проходить и обеспечить безопасность. Улучшить экономическую составляющую, нам нужно работать с бизнесом, - привел пример спикер.

Что касается стоимости улучшения благоустройства, то это порядка 500 млн тенге.

Садуов отметил, что считает комфортным левый берег для автомобилистов, но пешеходам там сложно - отсутствуют тротуары и большие дистанции.

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