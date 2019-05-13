Солдатская каша и военная техника. Как в Усть-Каменогорске отпраздновали День Победы

Более 25 тысяч жителей и гостей города стали участниками торжества по случаю 74-й годовщины Победы.

По всему Казахстану прошли торжества по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник является священным для миллионов людей. Традиционно, в этот день чтят память погибших на полях сражений и чествуют ветеранов. Это – наша история, наша боль и наша надежда на сохранение мира.

В этом году группа компаний "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО" провела свою юбилейную выставку и парад военно-исторической техники. Благодаря слаженным усилиям руководства и коллектива компании, жители и гости Усть-Каменогорска уже в пятый раз становятся гостями торжеств, где получают возможность ознакомиться с техникой военных лет, отведать настоящей полевой каши.

Колонна из 29 единиц техники начала движение в 9.00 часов от головного офиса компании по проспекту Нурсултана Назарбаева, далее прошла до Дворца Спорта, через Ульбинский мост, по проспекту Ауэзова и набережной им. Славского. Среди экспонатов - танки, бронеавтомобили, мотоциклы, автомобили санитарной службы и другая техника. В соответствие с требованиями закона, каждая машина демилитаризована.

Около 30 единиц техники прошествовали по центральным улицам Усть-Каменогорска.

Все экспонаты были размещены на площадке у Мемориала Славы. Более 150 сотрудников "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО", одетых в военную форму, которая изготовлена в полном соответствии с обмундированием солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны, встречали ветеранов, тружеников тыла и всех гостей городского праздника.

Работа по восстановлению техники ведется сотрудниками компании с 2014 года. Военные машины обретают вторую жизнь, зачастую, технику приходится собирать по частям. Если не удается найти оригинальные запчасти, компания изготавливает их по чертежам завода.

Каждый год выставка военно-исторической техники пополняется новыми экземплярами, не стал исключением и этот парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы.

В этом году ГК "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" представила четыре "новых" экземпляра. Один из самых ярких, символ Победы – танк Т-34-85. Кроме этого гостям мероприятия впервые был представлен Diamond T 980 "Диаманд", всем известная "Катюша" - система залпового огня БМ-13 на базе автомобиля ЗИС-6, а также бронеавтомобиль БА-10.

Символ Великой Победы, танк Т-34, был собран из нескольких частей и получил вторую жизнь благодаря сотрудникам компании.

В этом году в строй встала легендарная боевая установка "Катюша" на базе автомобиля ЗИС-6.

Военно-полевая кухня, за эти годы ставшая уже неотъемлемым атрибутом праздника, развернулась сразу за мемориалом Славы. В этом году гречневой кашей с тушенкой, приготовленной силами сотрудников "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" угостили около 8 000 гостей праздника.

Традиционной солдатской каши – гречки с тушенкой – отведали около 8000 гостей праздника.

На стене памяти, установленной рядом с полевой кухней, гости мероприятия высказывали слова благодарности ветеранам и тем, кого уже нет с нами. "Спасибо деду за Победу!", "Спасибо за жизнь!" - эти слова потомки чаще всего пишут на этой стене.

Прошедшую выставку посетили более 25 000 человек.

Вместе с сотрудниками ГК "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" гости мероприятия исполняли песни военных лет.

Уже сегодня сотрудники компании ведут подготовку к следующей, 75-ой годовщине Победы. Через год выставка военно-исторической техники пополнится новыми экземплярами. Традиционно, посетители торжества смогут изучить каждый из них. При этом в течение всего года, благодаря усилиям сотрудников "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО", для школьников будут доступны интерактивные уроки памяти. Кроме того, компания планирует создание музейно-патриотического комплекса "Намыс" ("честь"), который будет носить имена героев Момышулы и Панфилова.

По инициативе компании создан сайт, виртуальная книга памяти www.pomni1945.kz, куда каждая семья может вписать свою историю и сохранить ее для будущих поколений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!