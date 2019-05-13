Роман Скляр провел прием граждан по личным вопросам

Среди озвученных населением вопросов – снос жилья для государственных нудж и выплатой компенсации, инфраструктурных объектов на трассе республиканского значения "Нур-Султан – Павлодар" и другое.

В Республиканской общественной приемной партии "Nur Otan" Министр индустрии и инфраструктурного развития РК встретился с жителями столицы, а также взял на контроль вопросы представителей ряда регионов страны, передает Zakon.kz.

Среди озвученных населением вопросов – снос жилья для государственных нудж и выплатой компенсации, инфраструктурных объектов на трассе республиканского значения "Нур-Султан – Павлодар", результаты проверки, проведенной ДКТРМ по Актюбинской области и другое.

Среди обратившихся к министру были жители городов Нур-Султан и Алматы, Усть-Каменогорск, Экибастуз, а также посредством видеоконференцсвязи – житель Алматинской области.

Роман Скляр дал подробные ответы по всем обращениям граждан.

Вопросы, требующие дополнительного времени для рассмотрения, были взяты министром на личный контроль. По итогам приема граждан даны соответствующие поручения руководителям структурных подразделений Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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