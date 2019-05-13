Гендиректор ЕАМФ: Актуальность выносимых на дискуссии вопросов – наша главная задача

Евразийский медиа форум за годы своего существования способствовал очень многому и, в первую очередь, развитию диалога между культурами.

C 22 по 24 мая в Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton состоится шестнадцатый Евразийский Медиа Форум - международная коммуникационная площадка, созданная в 2002 году и ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 500 делегатов из 60 стран и каждого континента мира.

В настоящее время завершается регистрация участников на мероприятие, а организаторы готовятся представить своим делегатам трехдневную программу, объединенную теглайном "Мир сегодня: Трансформация реальности?".

О том, какие темы будут рассматривать спикеры и участники, кто из зарубежных гостей посетит мероприятие и в чем сегодня заключается стратегическая миссия ЕАМФ рассказала в интервью Алмагуль Ахметжанова – генеральный директор Евразийского Медиа Форума.

- Расскажите подробнее о программе мероприятия. Какие темы и идеи будут обсуждаться?

- Традиционно на повестке дня XVI Евразийского Медиа Форума будет представлен широкий круг политических, социальных, экономических проблем и тенденций, актуальных как для стран региона Евразии, так и всего мирового сообщества. Разумеется, будут затронуты и профессиональные темы, касающиеся медиа-индустрии.

В рамках форума мы поднимем один из ключевых вопросов современности – наступает ли конец эпохи глобализации. Эксперты подробно проанализируют, каким образом процесс разрушения глобальных рынков, а также усиления протекционистской политики государств, сказывается как на внешнеполитической конъюнктуре международных отношений, так и на социально-экономическом благополучии граждан.

Также в планах рассмотреть проблемы энергетического кризиса и возможной нехватки продовольствия – вызовов, стоящих перед нами на фоне неуклонно растущего населения планеты.

Среди других тем, запланированных к обсуждению – влияние искусственного интеллекта на рынки труда будущего, новые подходы в системе международного права, обзор ключевых трендов развития медиа-индустрии и блогосферы.

Также в рамках мероприятия состоится круглый стол на тему "Региональная интеграция в Центральной Азии" и будут подведены итоги международной медиа-премии Global Youth and News Media Prize.

Теглайн форума в 2019 году звучит как "Мир сегодня: Трансформация реальности?". Почему выбрана именно данная формулировка? В чем ее ключевая идея и основной месседж?

Для Евразийского медиа форума, позиционирующего себя в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии, актуальность выносимых на дискуссии вопросов – это главная задача.

Нас интересуют темы, вызывающие особый общественный резонанс как на глобальном, так и на локальном уровне. После долгого анализа прошедших за год событий, мы пришли к выводу, что практически все сферы жизни и деятельности человека, которые потенциально представляют для нас интерес, проходят некий этап трансформации.

В качестве примера приведу некоторые тезисы. Последние десятилетия мы наблюдали за мировыми процессами интеграции - создавались союзы, расширялись связи, страны постепенно устраняли препятствия, мешающие передвижению товаров, услуг, денег и людей. Это было движение к такому эталонному в экономическом и политическом смысле состоянию, при котором мир становится единым целым. Как образец - единая Европа, которая характеризовалась глобализацией экономических, торговых и культурных связей.

Сегодня же мы становимся свидетелями обратного движения. Так, последний год вновь прошел под флагом Brexit. Немаловажным твистом здесь оказалось создание соответствующей институциональной единицы в виде полноценной политической партии. И сегодня весь мир наблюдает за происходящим в ожидании кульминации данных событий. Однако, был ли референдум по выходу Великобритании первым значительным шагом на пути к концу эпохи глобализации?

Мы также наблюдаем, как процессы трансформации происходят и в неполитических областях. Цифровой век диктует свои законы. Образно говоря, информационно-коммуникационные технологии сжимают пространство, время и расстояние. Мы становимся потребителями новых цифровых инфраструктур, платформ и услуг.

Трансформируемые процессы в существующих и возникающих индустриях получают институциональное оформление в рамках цифровой̆ экономики. Технологии меняют систему производства медиа-контента и способствуют появлению новых бизнес-моделей в СМИ.

Формируются обновленные типы общественных отношений, что является следствием бурного роста виртуальной реальности и даже попыток социализации машин, ранее казавшихся фантастикой.

Искусственный интеллект трансформирует промышленность и бизнес: прошло около столетия, как люди начали электрифицировать мир с помощью электрической революции. Заменив паровые машины на те, которые используют электричество, мы преобразовали транспорт, производство, сельское хозяйство, здравоохранение. А теперь искусственный интеллект готов начать столь же масштабную трансформацию во многих отраслях.

Мир меняется! Он трансформируется, меняя в свою очередь и наше отношение к происходящим вокруг нас процессам и явлениям. Вот об этом мы и хотим поговорить.

Какие спикеры примут участие в работе XVI Евразийского Медиа Форума?

Мы планируем предложить нашим делегатам знакомство с экспертными мнениями признанных профессионалов международного уровня из разных сфер, включая социально-экономическую, политическую, философскую, журналистскую, кинематографическую и литературную деятельность.

Так, в числе наших спикеров – экс-президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, российский кинорежиссер и продюсер Сергей Бодров, экс-глава ЦРУ Роберт Джеймс Вулси, эксперт по мобильной журналистике из Австралии Иво Бурум, украинский журналист, телеведущий и общественный активист Дмитрий Гордон, заместитель председателя Комитета по международным отношениям Национального народного конгресса Китая Жао Байге, журналист, американский футурист и автор книги "Восстание машин" Мартин Форд, 1-ый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и др.

Среди тем заявлена проблематика легализации марихуаны. В чем заключается актуальность данной темы для Республики Казахстан и для региона Евразии в целом? Почему данный вопрос вообще поднимается на Евразийском медиа форуме?

Не секрет, что Всемирная организация здравоохранения, а также ряд стран на сегодняшний день пересматривают ранее казавшиеся незыблемыми нормы и взгляды по отношению к каннабису.

Преимущественно, подобного рода изменения связаны с медицинским потенциалом применения данного вещества, уже апробированном в мире. Одной из стран, активно двигающихся в данном направлении, например, является Китай. В КНР имеются примеры сотрудничества государства и бизнеса по разработке медицинских препаратов, использующих компоненты марихуаны. Медицинское применение каннабиса предусмотрено в США, Канаде, Великобритании, Италии, Испании.

Многие эксперты убеждены, что в Европе и Азии существует огромный потенциал для развития рынка медицинской марихуаны. Легализованный каннабис используют также и во многих иных сферах деятельности, как строительство или производство косметики. Есть даже мнение, что каннабис может в будущем стать альтернативой такому материалу, как пластик.

В целом, объем данного рынка исчисляется миллиардами долларов и характеризуется постоянной динамикой роста.

С другой стороны, существуют и серьезные риски, касающиеся данного вопроса. Правительства отдельных стран выступают с критикой любой либерализации в отношении каннабиса. Противники данной идеи предупреждают о возможном росте использования вещества в преступных целях. Так, в свое время довольно бескомпромиссно по данной теме высказался МИД РФ после легализации марихуаны в Канаде.

Таким образом в ряде случаев формируется, казалось бы, непримиримый международный дискурс, который требует разрешения. С одной стороны – медицинский и экономический потенциал, с другой – вопросы криминализации, доступности наркотиков и роста зависимости. Вопрос – как это скажется на международной повестке дня? Не приведет ли это к конфронтации между рядом государств? Смогут ли государства выработать некое общее нормативно-правовое видение вопроса легализации? А как соответствующие перемены воспримет общество?

Евразийский Медиа Форум как открытая диалоговая площадка призван актуализировать в первую очередь нерешенные проблемы, которые касаются вопросов международной значимости геополитического, геоэкономического, социокультурного характера.

На фоне текущего статус-кво по вопросу легализации марихуаны, взвесить все "за" и "против" - задача первостепенной важности.

В чем заключается главная миссия Евразийского медиа форума как коммуникационной площадки в текущих реалиях? Изменилась ли она за период многолетней работы форума? В качестве генерального директора форума, каково ваше стратегическое видение развития ЕАМФ в будущем?

Ключевая миссия Евразийского Медиа Форума остается традиционной. Ее основная идея проста: поиск решения насущных международных проблем, имеющих широкую значимость на уровне как нашего региона, так и всего глобального мира. Именно в рамках данной задачи мы стараемся привлечь выдающихся экспертов из разных областей, предоставив им возможность открыто выразить свои мысли и идеи посредством нашей площадки.

Мы стремимся найти действительно работоспособные и компромиссные подходы к решению проблем, наиболее эффективные инструменты в борьбе с самыми непримиримыми вызовами современности. Другой нашей задачей является позиционирование Казахстана на глобальной арене в качестве страны, способной предложить соответствующие инструменты международному сообществу и найти практические способы их применения.

Евразийский медиа форум за годы своего существования способствовал очень многому и, в первую очередь, развитию диалога между культурами. Благодаря работе Форума Казахстан получил известность в международном сообществе на уровне ключевых экспертов и мировых СМИ, реализуя миссию по интеграции нашей страны в глобальное информационное пространство. Форуму удалось создать уникальную атмосферу доверия и открытости, заложить прекрасную основу для диалога профессионалов из самых разных областей.

Для меня это остается генеральной линией в стратегическом плане развития ЕАМФ. При этом, принимая во внимание динамично меняющиеся условия мировой системы, развитие технологий и изменения коммуникационных трендов, команда форума будет держать руку на пульсе и продолжать активную работу по поиску эффективных и современных моделей развития нашей организации.

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