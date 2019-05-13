В Восточном Казахстане стартует IV чемпионат WorldSkills

Масштабный чемпионат проводит управление образования ВКО совместно с ведущими предприятиями области.

На региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Shygys-2019 среди молодежи по рабочим профессиям съедутся более 270 студентов и выпускников колледжей и ВУЗов региона в возрасте от 18 до 22 лет, передает Инфоцентр ВКО.



В течение этой недели они покажут свои умения и разработки по разным направлениям, которые включают в себя 43 компетенции. Это "WEB дизайн", "IT решения для бизнеса", "Управление беспилотными летательными аппаратами", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Мехатроника", "Мобильная робототехника", "Столярное дело", "Кирпичная кладка", "Мебельное производство", "Парикмахерское искусство", "Ресторанный сервис", "Флористика", "Медицинский и социальный уход", "Ветеринария" и многие другие направления. К слову, по рекордному количеству компетенций Восточный Казахстан занимает по республике лидирующее место.

Так как масштабный чемпионат проводит управление образования ВКО совместно с ведущими предприятиями области, то и оценивать участников будет профессиональное жюри из числа специалистов и экспертов этих предприятий. Стоит отметить, что судьи не только выберут победителей, но и дадут многим участникам реальный шанс на трудоустройство.

– Целью проведения чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Shygys-2019, который проходит в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру" и Года молодежи "Jastar", является, прежде всего, вовлечение прогрессивной молодежи в рабочие и технические специальности, поднятие престижа этих профессий. И, конечно, это большая профориентационная работа, ведь на чемпионат мы пригласили порядка четырех тысяч школьников, – рассказывает заместитель акима области Асем Нусупова. – Победители WorldSkills Shygys-2019 получат не только весомые денежные и иные призы от предприятий-спонсоров, но и поедут на аналогичный республиканский чемпионат. Если и там займут призовые места, то примут участие в мировом чемпионате.

Отметим, что восемь победителей прошлогоднего чемпионата, которые вывели Восток страны на лидирующую позицию по Казахстану, поедут в августе текущего года на мировой чемпионат в Казань.

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