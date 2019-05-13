Обеспечить села ЗКО водой и активизировать жилищную политику поручил Президент

В Западно-Казахстанской области только 45% сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением.

На встрече с общественностью Западно-Казахстанской области Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на жилищной политике в регионе, передает Zakon.kz.

- Жилищную политику надо активизировать. Поручаю акиму установить жесткий контроль за ходом строительства и распределения доступного жилья. Здесь нужно опираться на институты и механизмы общественного контроля, - сказал Токаев.

Он также отметил, что в Западно-Казахстанской области только 45% сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением.

- Поэтому поручаю акимату совместно с правительством в 2020 году довести обеспеченность сел питьевой водой до 80%, - сказал Президент.

13 мая Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в ЗКО.

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