Обеспечить села ЗКО водой и активизировать жилищную политику поручил Президент
В Западно-Казахстанской области только 45% сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением.
Фото : Акорда13 мая 2019, 17:28
На встрече с общественностью Западно-Казахстанской области Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на жилищной политике в регионе, передает Zakon.kz.
- Жилищную политику надо активизировать. Поручаю акиму установить жесткий контроль за ходом строительства и распределения доступного жилья. Здесь нужно опираться на институты и механизмы общественного контроля, - сказал Токаев.
Он также отметил, что в Западно-Казахстанской области только 45% сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением.
- Поэтому поручаю акимату совместно с правительством в 2020 году довести обеспеченность сел питьевой водой до 80%, - сказал Президент.
13 мая Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в ЗКО.
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