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Президент РК: Расхищать или присваивать народные средства никому не позволено

Правонарушения будут жестко пресекаться и наказываться.

Фото : Акорда13 мая 2019, 17:40

Касым-Жомарт Токаев в очередной раз высказался об использовании народных средств и коррупции, передает Zakon.kz.

- Правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться и наказываться. Это народные деньги! Расхищать или присваивать их – никому не позволено! - сказал Президент Казахстана на встрече с общественностью Западно-Казахстанской области.

Он отметил, что акиматам необходимо внедрять новые управленческие технологии.

- Моя позиция – необходимо ужесточить ответственность и подотчетность за реализацию госпрограмм и использование бюджетных средств, - уточнил Токаев.

По его словам, предстоит, наконец, навести порядок в сфере государственных закупок.

- Коррупция там зашкаливает, она наносит прямой ущерб национальной безопасности. Поэтому мы будем решительно бороться с проявлениями коррупции, в том числе в сфере государственных закупок, - считает глава государства.

Токаев сообщил, что руководству региона нужно активно привлекать гражданский сектор к общественному контролю и принятию решений на местах.

- Акимам всех уровней важно создавать "безбарьерную" среду, оперативно реагировать на обращения людей. Проекты "Открытый акимат" и "Открытый бюджет" – первые шаги на пути к этому. И очень правильные шаги. Важно перестраивать деятельность госорганов по принципу "услуга для человека", а не "человек для услуги", - заключил он.


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