Большую часть оставшихся в Сирии казахстанцев могут эвакуировать до конца 2019 года

На сегодняшний день около 300 граждан Казахстана остаются в зоне боевых конфликтов в Сирии.

Операции по возвращению казахстанцев из Сирии продолжатся, и до конца 2019 года планируется эвакуировать большую часть оставшихся граждан. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента Комитета национальной безопасности Казахстана Бахытбек Рахымбердиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Надеемся, что вопрос экстрадиции, депортации в этом году полностью завершится. У нас есть такое ожидание. Как минимум, думаем мы вернем на родину большинство (остающихся в Сирии), - сообщил Рахымбердиев.

По его информации, на сегодняшний день около 300 граждан Казахстана остаются в зоне боевых конфликтов в Сирии.

- До 300 человек. Две трети из них - дети. Это в Сирии. Количество погибших только оценочное, сами понимаете, там еще идут боевые действия. По количеству детей, еще остающихся за границей, примерно оценочных данные около 150 - 170 человек, детей, - сказал Бахытбек Рахымбердиев.

Ранее глава департамента КНБ сообщил, что 20 возвращенных из Сирии казахстанцев были задержаны по подозрению в причастности к террористической организации ДАИШ.

Дети и женщины были размещены в реабилитационный центр близ Актау. На сегодня проводится их медицинское обследование, дополнительно с ними работают психологи, теологи, восстанавливаются документы.

10 мая президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в период с 7 по 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Президент напомнил, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена.

В начале 2019 года сообщалось, что казахстанские спецслужбы вернули 47 граждан страны на родину из зоны боевых действий в Сирии.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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