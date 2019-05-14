Где Казахстану найти источник экономического роста - экономист Всемирного банка

Наличие качественных данных и интегрированных систем экономит много денег.

О важности достоверной информации при планировании той или иной программы поддержке, уровне бедности в Казахстане и странах Центральной Азии рассказал в интервью Zakon.kz экономист регионального офиса Всемирного банка в Центральной Азии Уилльям Зейтц.

- Насколько важна статистика при разработке государственной политики в той или иной сфере?

- Чрезвычайно трудно разрабатывать эффективные политики, не опираясь на хорошую статистику. Например, очень сложно управлять собственными финансами, если вы не знаете размер вашей зарплаты или стоимость покупаемой еды. А теперь представьте, что речь идет об определенном районе, о городе, или обо всем обществе?

Статистические данные необходимы для нормального функционирования государства.

Когда дело доходит до экономических и социальных политик, ни один человек не может полностью полагаться на свой личный опыт, чтобы дать правильный ответ. Например, для составления бюджета на финансирование школ, вам нужно знать количество школ и студентов, где и какой требуется ремонт зданий, сколько получают учителя, какое количество административного персонала требуется и в какое обучение стоит инвестировать. Невозможно все это знать только на уровне интуиции: нам нужны данные, чтобы максимально правильно ответить на эти вопросы.

Еще один способ, чтобы это проиллюстрировать – это посмотреть, как рынки реагируют на новые данные. Как известно в Соединенных Штатах в первую пятницу каждого месяца публикуются данные по фондам заработной платы. Эта информация серьезно влияет на финансовые рынки. Колебания на финансовых рынках исчисляются миллиардами долларов и происходят только от того, что люди верят, что узнали что-то новое из официальной статистики.

Самые значимые человеческие достижения стали возможными благодаря кропотливым усилиям, направленным на получение более точных данных. К примеру, глобальные усилия по ликвидации оспы в середине 1990-х годов затруднялись тем обстоятельством, что страны, в которых отсутствовали данные, не могли эффективно справиться с заболеванием. Тогда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие партнеры запустили инициативу по улучшению качества данных. Используя полученные результаты, ВОЗ впервые в истории добилась полного искоренения смертельной болезни.

Статистические данные лежали в основе "зеленой" революции – благодаря данным удалось поднять мировой урожай на 175% (начиная с 1961 года) и спасти миллионы жизней.

А в скором времени, техники “точного земледелия”, которые используют спутниковые данные и анализ типа почв с тем, чтобы распределять количество воды, удобрений и других ресурсов – помогут еще больше поднять урожайность.

Также отмечу, что наличие качественных данных и интегрированных систем экономит много денег. Например, по оценке правительства Великобритании, в период между 2012 и 2015 годами было сэкономлено 3,6 миллиарда фунтов стерлингов благодаря цифровизации услуг и применению новых технологий. В другом примере, правительство Великобритании однажды сэкономило более 4 миллионов фунтов стерлингов за 15 минут использовав открытые данные, чтобы найти дублирование бюджета среди разных департаментов.

В мае (21-22 мая) мы соберем делегатов высокого уровня из пяти стран Центральной Азии в Бишкеке на региональной конференции "Лучшие данные для лучшей политики", чтобы обсудить эти вопросы, обменяться международным опытом и обозначить возможности для улучшения существующих методов сбора данных и выработки политик в странах Центральной Азии.

- Какие методы использует Всемирный банк для оценки эффективности конкретной программы или реформы?

- Как организация, которая работает над улучшением жизни людей, мы уделяем большое внимание сбору достоверной информации. Все наши рекомендации и дальнейшие шаги мы основываем на этой информации. Для оценки эффективности конкретной программы или реформы, первым делом необходимо четко определить цели этой программы. От этого будет зависеть то, какие методы будут использованы для оценки эффективности. После этого, мы выбираем критерии, основанные на четких доказательствах. В будущем они позволят нам определить, добились мы успеха или нет.

Также очень важно на самых ранних этапах быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Во Всемирном банке мы часто обращаемся к количественным показателям при оценке эффективности - например, число людей, получивших доступ к новой услуге. Поэтому успешность большинства проектов, над которыми я работаю мы оцениваем, хотя бы частично, используя административные учетные записи и результаты опросов. Иногда они недоступны, и тогда мы работаем над улучшением качества и доступности такого рода информации.

Приведу пример: допустим мы поставили перед собой задачу помочь стране расширить охват населения медицинским страхованием. Обозначив четко цель, нашим следующим шагом будет изучить доступные данные и выработать рекомендации.

Мы будем искать вопросы на следующие вопросы: каков текущий уровень охвата страхованием? Какие представители уязвимых групп населения и по каким причинам испытывают трудности с получением страхования? Что осуществимо с финансовой точки зрения и какие источники государственных доходов будут доступны для этой программы (это определит наш целевые показатели)? При наличии достоверных данных, мы сможем найти ответы на эти вопросы и выработать более эффективные и адресные рекомендации.

Какие представители уязвимых групп населения испытывают трудности с получением страхования? Что осуществимо с финансовой точки зрения и какие источники государственных доходов будут доступны для этой программы? При наличии достоверных данных, мы сможем найти ответы на эти вопросы и выработать более эффективные и адресные рекомендации.

Наконец, имея готовый план проекта, мы можем определить критерии успешности проекта.

Здесь мы прибегнем к административных учетным данным о том, как люди используют страховку (данные поставщиков медицинских услуг, например, больниц), а также данные опросов об охвате страхованием. Во многих случаях также проводится финансовая-экономическая оценка проектов на предмет их долгосрочной финансовой стабильности - здесь мы будем изучать данные по налоговым поступлениям, расходам граждан по этому направлению и др.

По ходу реализации проекта, мы должны будем сравнивать свои целевые показатели с тем, чего мы достигли в реальности. И в конце проекта, мы оцениваем проект целостно, согласно выставленным критериям успешности. В идеале, данные и анализ информации должны предоставлять информацию по каждому этапу реализации проекта с тем, чтобы наши цели были достигнуты с наибольшей эффективностью.

- По Вашим данным, каков уровень бедности в странах Центральной Азии? Какой уровень дохода на человека рассматривается как порог бедности?

- В большинстве стран существуют свои национальные показатели, которые определяют уровень бедности. Эти показатели могут быть разными для разных регионов страны, и отличаются от показателей, используемых Всемирным банком. В Казахстане правительство использует для этих целей свой показатель, именуемый "прожиточным минимумом". По данным Комитета по статистике, в 2018 году на доходы ниже прожиточного минимума проживало около 4,3 % населения.

Всемирный банк использует собственное определение бедности для отчетности по Целям устойчивого развития и другим глобальным показателям. Глобальный показатель крайней бедности составляет 1,9 долл. США на человека в день. По этому показателю, Казахстан искоренил бедность много лет назад. Однако, для стран с уровнем доходов выше среднего, куда входит Казахстан, мы применяем более высокое значение - 5.5 долл. США на человека в день (скорректированное с учетом стоимости жизни по сравнению с другими странами). Уровень бедности в стране по этому показателю в 2017 году составил 8,6 %, и мы прогнозируем его сокращение приблизительно до 6,6% в 2019 году. Другие страны Центральной Азии мы классифицируем как страны с доходами ниже среднего, и в их случае используем другие показатели. При этом, по нашим оценкам, во всех странах Центральной Азии наблюдаются тенденции к снижению уровня бедности, во многом благодаря трудовому доходу.

- Наиболее важной движущей силой сокращения бедности во всем мире и на протяжении всей истории человечества является занятость. Поэтому критически важно стимулировать экономический рост, который создает рабочие места.

- Какие сложности в Казахстане в этом плане?

Относительно сложностей с работой конкретно в Казахстане, то здесь часто стоит вопрос о доступе людей к рабочим местам. Многие люди сейчас живут в "неправильных местах", там, где нет динамического рынка труда. Там же, где оно есть - жилье является слишком дорогим, люди просто не могут себе позволить переезд.

На мой взгляд, улучшение уровня жизни в Казахстане – это, отчасти, вопрос о том насколько успешно государство обеспечивает доступным жильем в востребованных областях.

Отвечая более конкретно на Ваш вопрос, в большинстве случаев экономического роста, который привел к историческому сокращению бедности (особенно в таких странах как Китай и Индия), были использованы собственные ресурсы. Международное финансирование может сыграть важную роль, но будет составлять лишь небольшую долю от всей экономики Казахстана. С точки зрения инвестиций, я предполагаю, что внутренние ресурсы станут первичным источником продолжения экономического роста.

Существует также множество дополнительных мер, которые могут способствовать ускорению сокращения бедности: занятость не является единственным верным ответом. Например, людям с ограниченными возможностями зачастую сложно найти работу, и в отсутствии благоприятной социальной политики, они могут легко оказаться за чертой бедности.

Также очень важно защищать от бедности уязвимые группы населения, например детей, ведь они почти не имеют контроля над своими обстоятельствами. Даже в самых обеспеченных странах и на самых сильных рынках труда могут существовать очаги бедности, и здесь без сильной социальной политики не обойтись.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!