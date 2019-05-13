Критической назвал Президент ситуацию с дорогами в ЗКО
70% дорог сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.
Фото : zakon.kz13 мая 2019, 17:52
На встрече с общественностью ЗКО Президент РК поднял проблему качества дорог в регионе, передает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в области нужно создать первоклассную инфраструктуру.
- Актуальной проблемой области остаются дороги, 70% которых сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Это большая проблема. Считаю такую ситуацию критической, - сказал Президент.
Он также поручил до конца 2021 года завершить работу по реконструкции оренбургской трассы.
- Знаю, что сейчас ведутся работы по реконструкции оренбургской трассы и строительству дорог в трех районах: Казталовском, Жанибекском и Бокейординском. Поручаю правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить эту работу. Вопрос на моем личном контроле, - сказал Токаев.
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