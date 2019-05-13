Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Критической назвал Президент ситуацию с дорогами в ЗКО

70% дорог сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.

Фото : zakon.kz13 мая 2019, 17:52

На встрече с общественностью ЗКО Президент РК поднял проблему качества дорог в регионе, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в области нужно создать первоклассную инфраструктуру.

- Актуальной проблемой области остаются дороги, 70% которых сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Это большая проблема. Считаю такую ситуацию критической, - сказал Президент.

Он также поручил до конца 2021 года завершить работу по реконструкции оренбургской трассы.

- Знаю, что сейчас ведутся работы по реконструкции оренбургской трассы и строительству дорог в трех районах: Казталовском, Жанибекском и Бокейординском. Поручаю правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить эту работу. Вопрос на моем личном контроле, - сказал Токаев.





Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты