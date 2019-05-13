Двум эвакуированным из Сирии в рамках Жусан-1 дали по восемь лет колонии

Учитывая тяжесть совершенного деяния, максимально эвакуированным гражданам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Двое мужчин, доставленных из Сирии в январе в рамках операции Жусан-1, дали по 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил начальник департамента Комитета национальной безопасности Казахстана Бахытбек Рахымбердиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается сроков. Например, двое мужчин, которые были доставлены в Казахстан в рамках операции Жусан-1, были осуждены к восьми годам. Но при этом учитывалось тяжесть, оказывали содействие следствию и сдались добровольно, - сообщил на брифинге Рахимбердиев.

В целом, по его словам, в зависимости от тяжести совершенных деяний, они могут быть осуждены на срок до 20 лет.

- То есть у нас в 2017 году был случай, что одному экстрадированному члену террористической группировки был вынесен приговор к 20 годам лишения свободы. Сроки серьезные, - добавил представитель КНБ.

10 мая президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в период с 7 по 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Президент напомнил, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена.

В начале 2019 года сообщалось, что казахстанские спецслужбы вернули 47 граждан страны на родину из зоны боевых действий в Сирии.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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