Столичная полиция обратилась к велосипедистам

С 11 по 13 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Велосипед".

В весенне-летний период на территории столицы увеличиваются сезонные преступления такие как "кражи велосипедов", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

С начала года зарегистрировано свыше 40 краж, их них 19 похищенных велосипедов найдены и возвращены владельцам.

В рамках профилактики сезонных видов преступлений с 11 по 13 мая сотрудниками полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Велосипед". В ходе мероприятия с владельцами двухколесного транспорта проведены разъяснительные беседы по обеспечению сохранности своего имущества.

Также в рамках проводимого мероприятия сотрудниками полиции было раскрыто два преступления, связанных с хищением велосипедов.

Так, сотрудниками криминальной полиции ДП города Нур-Султан задержан ранее судимый 36-летний подозреваемый, который из подъезда жилого дома похитил два велосипеда. Как выяснилось кражи, мужчина совершал в ночное время, путем среза замка металлическими ножницами, которые в ходе досмотра у него были изъяты. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК, задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в Департамент полиции по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-07 либо "102".

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