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Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом модернизации аэропорта Уральска

Уральск – наши главные ворота в Европу, - отметил Президент.

Фото : Акорда13 мая 2019, 18:31

В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Глава государства ознакомился с проектом реконструкции международного аэропорта "Орал", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Работы по модернизации аэропорта Уральска, функционирующего с 1979 года, начнутся в июле текущего года и завершатся к концу 2020 года. Согласно плану, площадь терминала будет расширена с 4 тысяч до 7 тысяч квадратных метров, пропускная способность увеличится с 200 до 400 пассажиров в час. Воздушная гавань сможет принимать до 350 тысяч человек в год вместо нынешних 160 тысяч.

По мнению Президента Казахстана, реконструкция аэропорта послужит важной предпосылкой для формирования благоприятного инвестиционного климата в Западно-Казахстанской области.

– Уральск – наши главные ворота в Европу. Чтобы стать привлекательными для иностранных инвестиций, необходимо реализовывать подобные проекты качественно и своевременно, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На модернизацию международного аэропорта Уральска компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" в рамках исполнения своих социальных обязательств выделила 2,4 миллиарда тенге.


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