Казахстанки рассказали, как их близкие оказались в Сирии

По словам казахстанки, некоторых женщин после смерти их мужей могли брать в жены по 19 раз.

Казахстанка, уехавшая в 2013 году вслед за своим мужем в Сирию, рассказала о том, как оказалась в зоне боевых действий, передает корреспондент Zakon.kz.

- В 2010 году я вышла замуж за религиозного мужчину. Я не воспринимала и не понимала, что такое джихад. В 2012 году он уехал на работу, не сказав куда именно. Спустя месяц он вышел на связь. Тогда у меня была восьмилетняя дочь. Перейти из Турции в Сирию очень просто, там нет металлических ограждений. Мы прибыли в небольшое селение. Спустя неделю я хотела вернуться на Родину, но муж сказал, что меня не примут обратно, - рассказала казахстанка, пожелавшая не называть свое имя.

По ее словам, она находилась в Сирии до 2017 года и там же родила двоих детей, один из которых погиб в 2017 году.

- Попытки вернуться на Родину стала предпринимать с момента гибели мужа. Поддерживала связь с родными очень редко. Там есть специальное место, все разговоры контролируются, сообщить родителям о своем желании вернуться я не могла. Если бы я сказала, меня бы казнили, - призналась женщина.

Она добавила, что в случае, если мужья женщин погибали, то определенное время выдерживали траур, а после женщина оставалась на улице без каких-либо условий и средств.

- Они этого ждут. Как этот день наступает, туда приходят разные мужчины, чтобы взять замуж женщину. Приводят в дом, где живет много других женщин. В доме нет воды, еды, света, никаких условий. Поэтому женщины от безвыходности выходят замуж. Есть случаи, когда женщина выходит замуж, а через пару дней супруг умирает. Есть женщины, выходили замуж по 19 раз, - отметила казахстанка.

Другая женщина, выступившая на брифинге, была матерью казахстанца, погибшего в Сирии. Благодаря операции Жусан из зоны боевых действий в Казахстан вернулась ее сноха и четверо внуков.

- Мои дети выехали на отдых в Турцию в 2015 году. Через месяц мы были ошарашены этой новостью. Моя семья, мои дети светская семья. До того, как сын обратился ислам, у нас не было даже разговоров на эту тему. За короткий срок он изменился, я часто слышу слово, зомбировали. Возможно, хотя не понимаю, как это можно сделать. У него высшее образование, красные дипломы, золотой ребенок и я никогда бы не подумала, что он перешагнет через родителей, - рассказала женщина, которая также пожелала не называть своего имени.

По ее словам, это хороший урок для тех, кто когда-нибудь решится, не поговорив с родителями открыто уехать.

- Возвращение моей невестки и моих внуков – это настоящее чудо и большая работа, которую проделало наше государство. Когда мы обратились с письмом к Назарбаеву и просили дать шанс нашим детям, нам не отказали. То, что сделано, мы благодарны и безумно счастливы, что наши дети вернулись. Каждый в этой жизни может ошибиться, тем более они молоды, - отметила женщина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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