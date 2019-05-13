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Министр обороны Казахстана находится с рабочим визитом в Ливане

Нурлан Ермекбаев посетит казахстанскую миротворческую роту.

Фото : пресс-служба МО РК13 мая 2019, 19:26

В рамках рабочего визита в Ливанскую Республику глава оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев планирует встретиться с Министром национальной обороны Ливана Элиясом Бу Саабом, ознакомиться с повседневной деятельностью военнослужащих казахстанского миротворческого контингента и процессом его ротации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В ходе встречи главы оборонных ведомств обсудят перспективные направления сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Кроме того, министр обороны РК посетит зону ответственности батальона "ИндКазбат", в составе которого находится казахстанская миротворческая рота.


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