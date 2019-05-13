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Касым-Жомарт Токаев посетил медицинский центр "Uniserv medical center"

Президент Казахстана пожелал медикам успехов в работе.

Фото : Акорда13 мая 2019, 20:06

Глава государства ознакомился с работой многопрофильного медицинского центра "Uniserv medical center", открытого в нынешнем году в Уральске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Клиника, оснащенная современной техникой, ориентирована на потребности местного населения. Если прежде жители области нередко вынуждены были выезжать на лечение в соседние государства, то теперь они получили возможность получать качественную медицинскую помощь в данном учреждении.

Медицинский центр, построенный за счет частных инвестиций, специализируется на оказании широкого спектра консультативно-диагностических услуг в сферах офтальмологии и стоматологии.

Президент Казахстана пожелал медикам успехов в работе и поблагодарил инвестора, который за свой счет построил центр и направил специалистов на учение в Южную Корею и Россию.


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